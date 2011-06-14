Сегодня пройдет заседание следственной комиссии по соглашениям «Нафтогаза» и «Газпрома»

Сегодня состоится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, заседание начнется в 12.00 по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 5, 3-й этаж, к. 5.

Во время заседания будет рассматриваться предварительный отчет ВСК.

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