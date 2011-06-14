«Турбоатом» заключил контракт на модернизацию оборудования Калининской АЭС

ОАО «Турбоатом» заключило контракт на поставку конденсатора для блока № 1 Калининской АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в соответствии с контрактом, «Турбоатом» осуществит замену конденсатора турбины мощностью 1000 МВт с медно-никелевыми охлаждающими трубками на конденсатор с нержавеющими трубными системами.

В результате проведённых работ мощность турбины возрастёт более чем на 5 МВ. Также увеличится срок эксплуатации оборудования, повысится его надёжность и безопасность.

В объём обязательств предприятия также входят проектирование, изготовление, поставка, шеф-монтажные работы, участие в пуско-наладке, гарантийных испытаниях и введении оборудования в эксплуатацию.

На данном этапе идёт разработка и согласование проекта. Срок поставки оборудования – июнь 2012 г.

Справка УНИАН. В составе Калининской атомной электростанции три действующих энергоблока с водо-водяными реакторами (ВВЭР-1000). На двух блоках Калининской АЭС, начиная с 1982 г., установлены турбины производства ОАО «Турбоатом» единичной мощностью 1000 МВт каждая.

Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах.