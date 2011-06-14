«Черноморнефтегаз» начал бурение на Архангельском месторождении шельфа Черного моря

Специалисты самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Таврида» ГАО «Черноморнефтегаз» начали бурение первой эксплуатационной скважины на новой технологической платформе БК-1 на Архангельском месторождении газа на шельфе Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что работы проводятся в рамках дообустройства месторождения.

Планируется, что после введения в эксплуатацию всех десяти скважин, намеченных к бурению, добыча газа из новой платформы составит около 0,5 млн. куб. м в сутки.

Одновременно с буровыми работами, на расстоянии в 70 км от берега на глубине моря 51 м продолжается строительство двухкилометрового подводного газопровода. Он соединит новую платформу БК-1 с действующей центральной технологической платформой, через которую голубое топливо будет поступать на материк.

Напомним, в 2011 году во исполнение поручений Президента Украины, Кабинета министров относительно увеличения отечественной добычи нефти и газа и при финансовой поддержке акционера НАК «Нафтогаз Украины», Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» дообустраивает два действующих и осваивает одно новое месторождение. Новые мощности Архангельского и Голицинского месторождений позволят «Черноморнефтегазу» поддержать ежегодную добычу газа на уровне свыше 1 млрд. куб. м. А запуск нового Одесского месторождения значительно увеличить поставки газа из шельфа Черного моря.

Справка УНИАН. Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» - единственное предприятие в Украине, которое самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в украинском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.

«Черноморнефтегаз» осуществляет бесперебойное снабжение газом потребителей Крыма. Является одним из наибольших бюджетообразующих предприятий Крыма и Украины.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».