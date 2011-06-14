ЗЗФ имеет основания требовать пересмотра тарифа на электроэнергию – эксперт

ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) имеет экономические основания требовать пересмотра тарифа на электроэнергию.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал аналитик ИК «Тройка-диалог Украина» Сергей НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

«Экономические основания у ЗЗФ требовать пересмотреть тариф безусловно есть», – сказал он.

При этом аналитик добавил, что «когда строился Запорожский ферросплавный завод, там была сконцентрирована атомная генерация, которая давала дешевую электроэнергию для этих производств. И, в принципе, при полной загрузке ни ЗЗФ ни ЗАлК не могут работать на дорогой электроэнергии, они изначально строились под дешевую атомную электроэнергию».

«Не проблема ЗЗФ в том, что у нас нет рынка прямых договоров. Надо или ввести рынок прямых договоров и изменить рынок, или установить индивидуальный тариф для ЗЗФ. У Украины есть свой уголь, у нас газ дешевле, чем в Европе. И потому у нас не может быть такой высокой цены на электроэнергию для промышленности, как в европейских странах», – отметил эксперт.

По его словам, претензии производителей ферросплавов и алюминиевых комбинатов обоснованы.

«Их бизнес очень энергоемкий, и у них в себестоимости продукции электроэнергия занимает более половины и потому для них этот вопрос критичный. И они действительно страдают от сегодняшней схемы работы энергорынка. И если эта схема не поменяется, эти компании просто не будут производить продукцию и тогда они просто закроются и будут вынуждены уволить своих сотрудников», – добавил С.НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, работники плавильных цехов ПАО «Запорожский завод ферросплавов» обратились с открытыми письмами к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и народным депутатам Украины, в которых просят вмешаться в ситуацию с размерами тарифов для ферросплавных предприятий. Данные обращения были направлены высшим должностным лицам после посещения работниками ЗЗФ ряда центральных органов исполнительной власти, отвечающих за проведение энергетической политики государства.

Работники ЗЗФ просят высших должностных лиц государства «оказать содействие в установлении справедливых тарифов на электроэнергию, не выше чем у конкурентов, а именно 0,32 грн. за киловатт, что соответствует статусу наиболее крупных энергоемких предприятий».

По словам директора завода Павла КРАВЧЕНКО, если в ближайшее время ЗЗФ не будет отнесен к 1-му классу потребителей электроэнергии с соответствующим снижением тарифа, предприятие будет вынуждено начать сокращение с 1 августа т. г. около 2 тыс. работников.