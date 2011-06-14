В Киеве состоится международная конференция по модернизации украинской ГТС

Сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в ходе рабочей поездки в Королевство Швеция договорился с Еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером ОТТИНГЕРОМ о проведении в Киеве международной конференции по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что во время встречи стороны обсудили пакет вопросов сотрудничества в энергетической сфере.

По результатам встречи была достигнута договоренность относительно проведения в Киеве в сентябре 2011 года международной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, к участию в которой будут приглашены представители ведущих финансовых учреждений Европы и мира, а также заинтересованных энергетических компаний.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2010 года НАК «Нафтогаз Украины» утвердила Программу реконструкции, технического переоснащения, расширения и планово-предупредительных ремонтов объектов ДК «Укртрансгаз», а также Программу капитальных инвестиций на 2011 год.

По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА, для выполнения программы реконструкции объектов ГТС будут направляться средства от текущей хозяйственной деятельности компании и дополнительно привлекаться инвестиции.

В целом Минэнергоугля намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года. В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Ранее ожидалось, что в середине 2011 года международные банки предоставят Украине первый транш в размере 308 млн. долл. на модернизацию магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.