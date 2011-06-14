«Укртрансгаз» планирует в июле завершить реконструкцию газопровода «Союз»

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» планирует в первой декаде июля 2011 года завершить реконструкцию магистрального газопровода (МГ) «Союз» в рамках его выноса с оползнеопасного участка Первомайского ЛПУМГ УМГ «Черкассытрансгаз» на 1532-1535 км.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в рамках выноса газопровода «Союз» с оползнеопасного участка уложено 100% трубы и начаты гидравлические испытания.

По состоянию на 14 июня уже сварено в нитку, уложено в траншею и засыпано все 3847 м. п. трубопровода. Также проведено рентгеноконтроль 100% стыков - 350 штук.

По словам главного инженера ДК «Укртрансгаз» Игоря ЛОХМАНА, компания активно реализует программу капитальных ремонтов на текущий год, все работы по «Союзу» идут согласно графику и уже в начале июля будут окончательно завершены.

Подключение новопостроенного участка планируется выполнить 5-7 июля этого года, и уже согласовано с российскими и европейскими партнерами.

Плановая стоимость данных работ - 72 млн. грн. ДК «Укртрансгаз» проводит работы собственными мощностями.

Справка УНИАН. Магистральный газопровод «Союз» (Оренбург-Госграница) построен СССР в 1975-79 гг. совместно с Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Чехословакией. Его начало - Оренбургское газоконденсатное месторождение. Имеет проектную производительность 26 млрд. куб. м в год, проектный давление 7,5 МПа и длина 1568,5 км. Общая длина трубы выноса МГ с оползнеопасного участка - 3847 м. п. с 350-ю стыками.

ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 1 января 2011 года газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций (ГРС). Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.