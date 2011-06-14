Украина и Швеция договорились активизировать сотрудничество в области энергосбережения

Сегодня в Стокгольме министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО обсудил с министром предпринимательства и энергетики Швеции Мод УЛОФССОН вопросы сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили пакет вопросов, связанных с сотрудничеством Украины и Швеции в энергетической сфере.

Во время встречи стороны договорились активизировать сотрудничество на уровне рабочих групп относительно вопросов реализации конкретных проектов по энергосбережению, развития альтернативных и нетрадиционных источников энергии.