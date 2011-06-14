Украина и Швеция договорились активизировать сотрудничество в области энергосбережения
14:44, 14 июня 2011Энергетика
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Сегодня в Стокгольме министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО обсудил с министром предпринимательства и энергетики Швеции Мод УЛОФССОН вопросы сотрудничества.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.
В сообщении отмечается, что стороны обсудили пакет вопросов, связанных с сотрудничеством Украины и Швеции в энергетической сфере.
Во время встречи стороны договорились активизировать сотрудничество на уровне рабочих групп относительно вопросов реализации конкретных проектов по энергосбережению, развития альтернативных и нетрадиционных источников энергии.
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