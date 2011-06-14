За неделю цены на нефтепродукты в Украине изменились разнонаправленно

С 7 по 14 июня 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 7 по 14 июня 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 0,3%, или 40 грн./тонна, – до 11 840 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 1,4%, или 170 грн./тонна, – до 12 580 грн./тонна;

на бензин А-95 – снизились на 0,4%, или 50 грн./тонна, – до 12 790 грн./тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 0,6%, или 60 грн./тонна, – до 9 990 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.