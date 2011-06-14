МВФ: цена российской нефти в 2011г. составит 104 долл., в 2012г. - 103 долл.

Москва. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует цену на российскую нефть в 2011 году в размере 104 долл. за баррель, в 2012 году – 103 долл. за баррель.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава миссии МВФ в РФ - заместитель директора Европейского управления МВФ Юха КАХОНЕН.

«В своих прогнозах мы следуем общему прогнозу по ценам на нефть, которая составляется для всех стран. Применительно к России это означает цену на нефть в нынешнем году на уровне 104 долл. за баррель и на 1 доллар меньше на следующий год. То есть на следующий год – 103 долл. за баррель», - сказал Ю.КАХОНЕН.