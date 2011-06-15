Азаров уверяет - правительство делает все для диверсификации поставок энергоносителей

Правительство делает все возможное для диверсификации поставок в Украину энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала.

«Те решения, которые сейчас принимаются правительством, они действительно создают возможность для диверсификации, то есть для ухода от односторонней зависимости от одного поставщика», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Российская Федерация приняла решение о строительстве двух газопроводов в обход Украины: «Северного потока» и «Южного потока».

«Это их право. Но раз они это делают, то у нас также есть возможность заниматься обеспечением своей энергетической независимости. Не зависеть от одного поставщика. И мы реально это делаем», - заявил Н.АЗАРОВ.

В то же время он подчеркнул, что Украина не отказывается от идеи создания газотранспортного консорциума с участием Украины, России и Европейского Союза.

«Мы считаем эту идею перспективной, поскольку она завязывает в единое целое владельца газа, транзитера и покупателя», - отметил Н.АЗАРОВ.