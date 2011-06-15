Статданные из США обвалили цену нефти на Нью-йоркской бирже

На мировых торгах в среду, 15 июня, цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне статданных из США.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,44 доллара, или на 0,44%, составив 98,93 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,66 доллара, или на 0,55%, до 120,82 доллара за баррель.

Во вторник стало известно, что объем розничных продаж в США уменьшился в мае на 0,2% - впервые за 11 месяцев, передает Bloomberg.