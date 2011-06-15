“Нафтогаз” в 2011 году может экспортировать в Польшу около 200 млн. куб. м газа

НАК “Нафтогаз Украины” в 2011 году может экспортировать в Польшу около 200 млн. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил замминистра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА.

По его словам, именно такие объемы на 2011 год предусмотрены в контракте между НАК “Нафтогаз Украины” и польской государственной нефтегазовой компанией (PGNiG).

«Поляки хотят 200 млн. куб. м в 2011 году. Это предусмотрено договором с «Нафтогазом». Начиная с этого года, объем поставок должен быть резко увеличен», - сказал В.МАКУХА.

По словам замминистра, польская сторона специально с этой целью развивала свою инфраструктуру. По словам В.МАКУХИ, в следующие годы объемы экспорта будут приблизительно на том же уровне.

Как сообщал УНИАН, польский PGNiG в начале сентября 2010 года обвинил «Нафтогаз Украины» в нарушении действующего до 2021 года контракта на поставки газа в польский Грубешув из-за прекращения поставок газа. "Нафтогаз Украины", который объяснил прекращение поставок изменениями в национальном законодательстве, в октябре 2010 г. временно возобновил их.

Согласно подписанному между компаниями контракту, «Нафтогаз» в 2011 году обязан поставить в Грубешув 200 млн. кубометров газа.

Справка УНИАН. Потребляющая ежегодно около 14 млрд. кубометров газа Польша импортирует около 9 млрд. кубометров, главным образом, из России.