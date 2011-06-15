Кабмин одобрил законопроект о создании Нацкомиссии по регулированию ядерной энергетики

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил законопроект, которым предусматривается создание Национальной комиссии государственного регулирования безопасности в сфере использования ядерной энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА журналистам в среду.

“Да, такой законопроект одобрен”, - сказал он. При этом В.МАКУХА добавил, что этот орган в принципе будет выполнять те же функции, что и государственная инспекция по ядерному регулированию, но будет более независим, как этого требует МАГАТЭ.

Как сообщал УНИАН, открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что создание такого коллегиального органа со специальным статусом будет способствовать повышению безопасности использования ядерной энергии, а следовательно снизит риск для людей и окружающей среды.

«Этот проект разрабатывается во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 8 апреля 2011 года», - сказал Н.АЗАРОВ.