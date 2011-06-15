Россия готова поставить необходимое количество газа в Германию для замещения АЭС – Язев

Москва. Россия готова поставить необходимое количество газа в Германию для замещения АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Российского газового общества (РГО), об этом президент РГО, вице-спикер Госдумы РФ Валерий ЯЗЕВ сказал во время встречи с депутатами Бундестага.

В частности, отвечая на вопрос немецких коллег, достаточно ли у России газа в случае необходимости провести замещение атомной энергетики в Германии, В.ЯЗЕВ подчеркнул: «Россия уже более 45 лет поставляет газ в Германию. И за это время было всего два случая прерывания транзита - в 2006 и 2009 годах, когда проблемы возникли по вине Украины».

Он напомнил, что для того, чтобы снять транзитные риски, Россия строит «Северный поток» и «Южный поток».

По словам В.ЯЗЕВА, сегодня в России добывают 650 млрд. кубов газа, а к 2030 году его добыча составит 1 трлн. кубометров. Говоря об имеющейся в РФ сырьевой базе, он пояснил, что «установленные ресурсы составляют 253 трлн. кубов газа, а доказанные запасы - 48 трлн. кубов. И каждый год мы в категорию доказанных добавляем больше газа, чем извлекаем».

«Проблема не в России, а в ЕС. Самая серьезная бомба под энергобезопасностью Европы - это «третий энергетический пакет», который сейчас имплементируется на уровне национального законодательства Германии и подрывает основу долгосрочных контрактов», - сказал В.ЯЗЕВ.

В то же время, по его мнению, «мировая энергобезопасность в этом столетии без атомной энергетики невозможна.

«Фукусима, если и остановит программы развития мировой атомной энергетики, то эта пауза будет в каких-то странах на год, два, три. Ни сама Япония, ни Россия, ни Франция, ни Америка не свернут свои атомные программы», - подчеркнул В.ЯЗЕВ.