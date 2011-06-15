«Газ Украины» требует от предприятий ТКЭ оплатить долги вовремя и полностью

В соответствии с предоставленными ДК «Газ Украины» графиками погашения задолженности и гарантийными письмами, предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) должны в полном объеме оплатить долги за природный газ, потребленный в течение отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день достаточно много предприятий ТКЭ не выполняют графики погашения задолженности, утвержденные руководством местных органов власти.

Компания отмечает, что в соответствии с отмеченными графиками, предприятия ТКЭ должны оплатить всю сумму задолженности до начала отопительного периода 2011-2012 годов, то есть до 1 октября 2011 г. Кроме того, вопрос о выделении предприятиям ТКЭ плановых объемов природного газа для производства горячей воды в межотопительный период решается в соответствии с фактическим выполнением графиков погашения задолженности.

В случае наличия у теплопроизводителей задолженности за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ, у ДК «Газ Украины» не будет законных оснований для заключения договоров на поставки этим предприятиям природного газа в новом отопительном периоде.

"Газ Украины" сообщает, что в первой декаде июня 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно уменьшились поступления средств за природный газ от предприятий ТКЭ-должников Днепропетровской, Донецкой, Киевской областей, а также г. Киев.

Состояние расчетов большинства предприятий ТКЭ остается неудовлетворительным. Согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию на 14 июня т.г. задолженность предприятий ТКЭ за потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов природный газ составляет 5,4 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ - 61%.

Наибольшая задолженность (с 1 октября 2010 г.) остается у предприятий ТКЭ Донецкой (936 млрд. грн.), Днепропетровской (770 млн. грн.), Харьковской (725 млн. грн.), Луганской (310 млн. грн.), Одесской (266 млн. грн.), Запорожской (210 млн. грн.), Львовской (198 млн. грн.), Киевской (180 млн. грн.), Полтавской (161 млн. грн.), Житомирской (122 млн. грн.) областей, а также АР Крым (254 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. превышает 1,79 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 74%).

С целью активизации проведения расчетов за газ, ДК «Газ Украины» продолжает проводить совещания при участии представителей местных органов власти и предприятий ТКЭ-должников.

Также компания напоминает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.