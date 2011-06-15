В Черниговской области с начала года бензин и дизтопливо подорожали на 27,6-31,8%

В Черниговской области с начала года розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли на 27,6-31,8%. Об этом УНИАН сообщили в Государственной инспекции по контролю над ценами в Черниговской области.

Так, по данным мониторинга, с 1 января по 10 июня средние розничные цены в регионе выросли: на дизтопливо - с 7,36 грн./литр до 9,70 грн./литр (на 31,8%); на бензин марки А-76 - с 7,27 грн./л до 9,38 грн./л (на 29%); на бензин марки А-80 - с 7,24 грн./л до 9,37 грн./л (на 29,4%); на бензин марки А-92 - с 7,60 грн./л до 9,83 грн./л (на 29,3%); на бензин марки А-95 - с 7,96 грн./л до 10,16 грн./л (на 27,6%).

В инспекции отмечают, что экспертно-аналитическая группа по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов, развития нефтеперерабатывающей отрасли при Министерстве энергетики и угольной промышленности установила предельные рекомендуемые цены на бензин А-95 - 10 грн./л, дизельное топливо - 9,60 грн./л. Однако, как свидетельствуют данные ежедневного мониторинга средних розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо, по состоянию на 10 июня участники рынка нефтепродуктов области не придерживались установленных предельных рекомендуемых цен.

Сообщается также, что в области на протяжении первой декады июня наблюдался незначительный рост средних розничных цен на основные виды бензина и дизтоплива. В частности, стоимость дизтоплива увеличилась с 9,69 грн./л до 9,70 грн./л (на 0,1%); бензина марки А-76 - с 9,37 грн./л до 9,38 грн./л (на 0,1%); бензина марки А-80 - с 9,36 грн./л до 9,37 грн./л (на 0,1%); бензина марки А-92 - с 9,79 грн./л до 9,83 грн./л (на 0,4%); бензина марки А-95 - с 10,15 грн./л до 10,16 грн./л (на 0,1%).