«Оранта» застраховала риски «Укртранснафты»

Открытое акционерное общество «Укртранснафта» выбрало НАСК «Оранта» поставщиком услуг по рисковому страхованию в 2011 году. Об этом говорится в сообщении СК «Оранта», переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, один из застрахованных видов - обязательное страхование гражданской ответственности субъектов хозяйственной деятельности от возможного урона, нанесенного пожарами или авариями на объектах повышенной опасности, включая пожаро- и взрывоопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера.

Также СК «Оранта» застраховала добровольную ответственность владельцев водного транспорта (включая ответственность перевозчика).

Размер страховой суммы по договорам страхования не указывается.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Общий сбор страховых платежей компании по итогам I квартала 2011 года составил 159,79 млн. грн., страховые выплаты – 58,2 млн. грн.

По состоянию на 10 августа 2010 года казахстанский «БТА Банк» совместно с дочерней организацией «БТА Секьюритис» (Казахстан, г. Алматы) владел 35,17% акций НАСК «Оранта». Компании «Беквуд Холдингс Лимитед» принадлежат 13,46% акций. Остальные акционеры НАСК «Оранта» владеют менее 10% акций компании.

В апреле т.г. доля компании «Беквуд Холдингс Лимитед» (Никосия, Кипр) в капитале НАСК «Оранта» выросла на 0,27% – до 13,74%, доля АО «БТА Банка» – на 4,78% – до 35,17%.

ОАО "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.