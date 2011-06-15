Shell планирует увеличить сеть АЗС в Украине до 175

Компания по эксплуатации сети автозаправочных станций Shell на территории Украины (ООО «Альянс Холдинг») планирует до 2012 года увеличить сеть АЗС с 163 минимум до 175 станций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный директор компании по эксплуатации сети АЗС Shell в Украине Урс ШАУБ, в среду, 15 июня, на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в 2010 году компания открыла в Украине 16 новых АЗС Shell.

«В 2011 году у нас более амбициозные планы по развитию. В этом году мы уже открыли 4 АЗС – две в Киеве, одну на границе с Венгрией и одну на границе с Румынией», – сказал он.

При этом он добавил, что компания сосредоточится на открытии АЗС в больших городах и на длинных магистралях.

Напомним, на АЗС Shell реализовывается бензин А-92, А-95, фирменное топливо Shell V-Power, обычное дизельное топливо и фирменный Shell V-Power Diesel, а также газ - Shell PowerGas.

Как сообщалось, по состоянию на декабрь 2010 года сеть АЗС Shell в Украине насчитывала 160 станций. В 2009 году в Украине открылось 20 новых АЗС под брендом Shell, сеть насчитывала 150 станций.

Справка УНИАН. Компания Shell – один из мировых лидеров в энергетической и нефтехимической области. Сегодня компания работает в более чем 90 странах мира, общее количество сотрудников превышает 100 тыс. человек.

В 2006 году была создана компания по эксплуатации сети АЗС под брендом Shell в Украине. В 2007 году Shell стала первой компанией, которая предложила украинским автомобилистам премиальное топливо Shell V-Power.