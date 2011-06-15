«Укргазвыдобування» реализовала на аукционе 17 тыс. тонн нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины» 15 июня на аукционе №10НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 17,03 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе:

Бензин А-76 – 6,49 тыс. тонн по средней цене 11 791,02 грн./тонна (стартовая цена 11 620,00 грн./тонна).

Бензин А-92 – 3,72 тыс. тонн по средней цене 12 434,52 грн./тонна (стартовая цена 11 810,00 грн./тонна).

Дизельное топливо – 3,48 тыс. тонн по средней цене 9 824,83 грн./тонна (стартовая цена 9 560,00 грн./тонна).

Мазут М-100 – 2,64 тыс. тонн по средней цене 5 550,00 грн./тонна (стартовая цена 5 500,00 грн./тонна).

Уайт-спирит – 0,6 тыс. тонн по средней цене 10 500,00 грн./тонна (стартовая цена 10 500,00 грн./тонна).

Также компания реализовала на аукционе 0,1 тыс. тонн битума нефтяного кровельного БНП 40/180 по средней цене 5 650,00 грн./тонна (стартовая цена 5 600,00 грн./тонна).

Как сообщал УНИАН, 1 июня «Укргазвыдобування» на аукционе №9НП на ТБПНБ реализовала 16,466 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является наибольшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.