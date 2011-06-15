Бойко обсудил со спикером парламента Швеции вопросы сотрудничества в энергетике

В среду, 15 июня, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в ходе рабочей поездки в Королевство Швеция провел встречу со спикером шведского парламента Пэром ВЕСТЕРБЕРГОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества двух стран.

Ю.БОЙКО и П.ВЕСТЕРБЕРГ договорились о взаимной поддержке в сфере реализации проектов в энергетической сфере, в частности, проектов по энергоэффективности, энергосбережению, развития альтернативных и нетрадиционных источников энергии.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 июня, Ю.БОЙКО провел встречу с министром предпринимательства и энергетики Швеции Мод УЛОФССОН, на которой стороны договорились активизировать сотрудничество на уровне рабочих групп относительно вопросов реализации конкретных проектов в энергетической сфере.