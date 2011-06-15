АМК оштрафовал «Виньковецкое районное предприятие тепловых сетей»

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало КП «Виньковецкое районное предприятие тепловых сетей» за злоупотребление монопольным положением на 3 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель областного теротделения АМК Виталий ОЛУЙКО.

По его словам, анализ условий договоров, заключенных предприятием с юридическими лицами в течение 2010 года, показал, что отдельные их пункты не соответствуют Правилам оказания услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведения.

В частности, в договорах отсутствуют пункты относительно возмещения убытков, причиненных имуществу или помещению, вреда, причиненного жизни или здоровью вследствие ненадлежащего предоставления услуг или их непредоставления; освобождения от платы за услуги в случае их непредоставления и выплаты компенсацию за превышение сроков проведения аварийно-восстановительных работ; получения своевременно и соответствующего качества услуг.

«Заключая договоры в собственной редакции, предприятие имеет возможность избежать обязательств по осуществлению пересчета при предоставлении услуг в неполном объеме. Учитывая то, что потребители не имеют альтернативного источника получения услуг, предприятие, пользуясь монопольным положением, определяет собственные условия оказания услуг, которые противоречат действующему законодательству и ущемляют права потребителей», - отметил В.ОЛУЙКО.