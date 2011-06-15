Полтавский облсовет просит Азарова помочь лицензированию недропользования

В среду, 15 июня, депутаты Полтавского областного совета приняли обращение к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и министру экологии и природных ресурсов Николаю ЗЛОЧЕВСКОМУ с просьбой принять меры для скорейшего принятия Порядка предоставления лицензий на пользование недрами в 2011 году.

Как сообщает корреспондент УНИАН, депутаты отмечают, что Кодексом Украины о недрах предусмотрено лицензирование деятельности по пользованию недрами, которые выдает Минэкологии. Порядок проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами и порядок их предоставления устанавливаются Кабинетом министров Украины.

«Опыт последних лет свидетельствует, что принятие ежегодных Порядков предоставления специальных разрешений осуществляется со значительным опозданием. Так, указанные Порядки были утверждены: в 2008 году - в феврале, в 2009 году - в июне, в 2010 году - в июле. До сих пор не принят Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами в 2011 году», - говорится в обращении.

Депутаты отмечают, что подобная практика блокирует не только процесс получения новых специальных разрешений, но и срока действия уже полученных ранее лицензий, что делает невозможным осуществление деятельности по разработке недр. «В связи с этим, в первую очередь, тормозится работа предприятий топливно-энергетического комплекса, что влечет за собой негативные тенденции в социально-экономической сфере Полтавской области», - сказано в обращении.

Депутаты также отметили, что уже закончился срок действия лицензии на геологическое изучение, в т.ч. опытно-промышленную разработку Котелевского и Ливенского месторождений, разрабатываемых государственным предприятием ДК «Укргазвыдобування» и находятся соответственно на территории Котелевского и Новосанжарского районов Полтавской области.

“Остановка этих производственных объектов повлечет тяжелые последствия техногенно-экологического и социального характера, а именно: нарушение непрерывного процесса добычи углеводородов, прекращение подачи природного газа в населенных пунктах, объектах народного хозяйства, социальной сферы районов, прекращение поступлений в бюджет и т.д»,-сказано в обращении.

Исходя из изложенного, депутаты просят принять меры для скорейшего принятия Порядка предоставления лицензий на пользование недрами в 2011 году.