Китай намерен инвестировать 400 млн. долл. в строительство новых шахт во Львовской области

Китайское предприятие с иностранными инвестициями «Китпред» намерено инвестировать 400 млн. долл. в строительство нескольких новых шахт во Львовской области.

Об этом сказал президент ПИИ «Китпред» Дэн СЯОСЮ в ходе рабочей встречи с главой Львовской облгосадминистрации Михаилом ЦИМБАЛЮКОМ сегодня во Львове, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

«Мы можем построить на Львовщине несколько шахт и готовы вложить в это строительство 400 миллионов долларов США. Имеем очень серьезные намерения строить шахты в области, ведь уже реализуем несколько подобных проектов», – сказал Д.СЯОСЮ.

В свою очередь, как отметил М.ЦИМБАЛЮК, «вопрос развития угольной отрасли является одним из приоритетов Львовской областной государственной администрации, потому мы приветствуем желание китайской стороны инвестировать средства в угольную отрасль области».

Губернатор отметил, что реализация данного проекта будет перспективой развития украинско-китайских отношений на уровне двух государств.

Справка УНИАН. Предприятие с иностранными инвестициями «Китпред» создано в 2000 году. Целью создания компании был практический и интеллектуальный вклад в сотрудничество между китайскими и украинскими крупными компаниями в сфере промышленности, финансов и торговли; осуществление деятельности, направленной на выполнение межправительственных соглашений между Украиной и Китайской Народной Республикой; реализация инвестиционных проектов между двумя государствами.