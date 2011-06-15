Кабмин утвердил соглашение с правительством РФ о сотрудничестве в транзите нефти

Кабинет министров Украины (постановление от 9 июня т.г. №612) утвердил соглашение между КМУ и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Украины и ее транзите по территории Украины.

Напомним, соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Украины и ее транзите по территории Украины было подписано 26 ноября 2010 г. в Москве.