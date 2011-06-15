На шахте в Луганской области горноспасатели пятый день тушат пожар

В Луганской области на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» горноспасатели пятый день тушат пожар, пытаясь ликвидировать аварию. Работа предприятия приостановлена.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Краснодонском теркоме Александра КУДРИНА.

В сообщении отмечается, что очаг возгорания в шахте возник 11 июня в 9.45 в отработанном пространстве 37-го западного конвейерного штрека на горизонте 916 метров. Силами горноспасательной службы и военизированной горноспасательной команды сразу начались работы по локализации аварийного участка.

По словам А.КУДРИНА, после выявления возгорания на поверхность были подняты 49 горняков, работавших на блоке (добычная и проходческая бригады), никто из шахтеров не пострадал. По данным разведки военизированной горноспасательной службы, в отработанном пространстве 37-го западного конвейерного штрека горят рудничные стойки и затяжка.

А.КУДРИН отметил, что полностью ликвидировать пожар пока не удается, принято решение локализировать место возгорания. К месту аварии доставляется необходимое оборудование и материалы для возведения перемычек, которые перекроют доступ кислорода к огню.

Работа предприятия приостановлена, и спуск в шахту производится только по спецпропускам. В шахту направляют исключительно специалистов, отвечающих за поддержку жизнеобеспечения предприятия (вентиляция, откачка воды, энергомеханическая служба), а также бойцов ВГСЧ и ВГК.

На предприятии создана специальная комиссия, которая приступила к выяснению причин возгорания.

В ПРУПе подчеркнули, что пока неизвестно, когда шахта «Суходольская-Восточная» сможет приступить к работе в обычном режиме, решение о возобновлении работ будет принято Госгорпромнадзором после полной ликвидации аварии и ее последствий.