Цена нефти продолжила рост на данных из КНР и США

На мировых торгах в четверг, 16 июня, цена нефти продолжила рост на ожиданиях увеличения спроса на "черное золото"в КНР, а также данных по запасам нефти и горючего на оптовых складах США.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже увеличилась на 0,45 доллара, или на 0,47%, составив 95,26 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,99 доллара, или на 0,88%, до 114 долларов за баррель, передает Bloomberg.

Опубликованные Министерством энергетики США в среду данные показали, что за неделю, завершившуюся 10 июня, на оптовых складах страны произошло уменьшение запасов нефти на 3,41 миллиона баррелей, до 365,6 миллиона. При этом эксперты прогнозировали более скромную цифру - в 1,8 миллиона баррелей.