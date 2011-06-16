Азаров: Украина через 10 лет будет добывать 7-8 млн. тонн собственной нефти

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что Украина через 10 лет будет добывать 7-8 млн. тонн собственной нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после открытия нового участка автодороги в обход поселка Бабанка в Черкасской области.

«Сейчас мы ведем разведку, заключаем договора, и лет через 10 будем на Украине добывать собственные, я думаю, миллионов 7-8 тонн нефти при нашей потребности в 20 миллионов»,- сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что если Украина будет добывать собственной нефти на уровне трети от необходимой потребности, то это будет влиять на цену на нефть в Украине. «И то мы должны добывать нефть так, чтобы она была дешевле, чем российская и арабская. Если будем дорогую нефть сами добывать, что мы от этого получим?», - подчеркнул глава правительства.