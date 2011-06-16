Потребителей будут стимулировать устанавливать счетчики. Перечень «стимуляторов»

Верховная Рада Украины приняла Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», учтя предложения Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот Закон определяет правовые, экономические и организационные принципы обеспечения всех категорий потребителей узлами учета природного газа с целью внедрения полного коммерческого (приборного) учета природного газа и осуществления контроля над использованием ресурсов импортируемого природного газа и природного газа собственной добычи.

Правовой основой обеспечения коммерческого (приборного) учета природного газа является этот Закон, законы Украины «Об основах функционирования рынка природного газа», «О метрологии и метрологической деятельности», «О стандартизации», «О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия» и другие нормативно-правовые акты.

Законом предусмотрено, что поставки природного газа осуществляется при условии его коммерческого учета: для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - с 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - с 1 января 2018 года; для других потребителей - с 1 июля 2011 года.

Введение в эксплуатацию новопостроенных и/или реконструированных многоквартирных жилых домов и объектов производственного и непроизводственного назначения (промышленность, бюджетная сфера, сфера социально-бытового и культурного назначения и тому подобное) с системами газоснабжения осуществляется лишь при наличии узлов учета природного газа.

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет: средств субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории; средств соответствующего бюджета; других источников, не запрещенных законодательством.

Финансирование работ по оснащению узлами учета природного газа физических лиц - предпринимателей и юридических лиц осуществляется соответственно за счет: средств физических лиц - предпринимателей, которые в соответствии с договором пользуются услугами по газоснабжению для осуществления предпринимательской деятельности; средств юридических лиц, которые в соответствии с договором пользуются услугами по газоснабжению.

Исполнителями работ по установке узлов учета природного газа являются субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории и получили соответствующие разрешения для выполнения работ по установке узлов учета природного газа.

В случае отказа населения от установки субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, счетчика газа, распределение природного газа прекращается населению, проживающему в квартирах и частных домах, в которых газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - с 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - с 1 января 2018 года.

Отказ физических лиц - предпринимателей, которые пользуются услугами по газоснабжению для осуществления предпринимательской деятельности, и юридических лиц от установки до 1 июля 2011 года узлов учета природного газа является основанием для субъектов ведения хозяйства, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории, для расторжения в установленном законодательством порядке договоров на распределение природного газа.

Субъекты ведения хозяйства, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории, обязаны: обеспечить установку счетчиков газа: для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - до 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - до 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - до 1 января 2018 года.

В случае не установки населению в сроки, указанные в этом подпункте, счетчиков газа по вине субъектов ведения хозяйства, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории, прекращение распределения природного газа таким потребителям запрещается, а его учет до момента установки счетчиков газа осуществляется по нормам потребления, установленным Кабинетом Министров Украины; для других потребителей - до 1 июля 2011 года;

Предусмотрено прекратить распределение природного газа потребителям, которые используют природный газ без его коммерческого учета, в случае отказа таких потребителей от установки счетчиков газа, а именно: для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - с 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - с 1 января 2018 года; для других потребителей - с 1 июля 2011 года.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины применяет к субъектам ведения хозяйства, осуществляющим распределение природного газа на соответствующей территории, такие санкции: в случае не установки узлов учета природного газа и/или не прекращения распределения природного газа потребителям, которые используют природный газ без его коммерческого учета, - предупреждение; в случае не осуществления субъектом ведения хозяйства, к которому применено предупреждение, соответствующих мер - штраф в размере до 25 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Данный закон был принят ВРУ 7 апреля 2011 года, но 29 апреля Президент Украины вернул его в парламент, наложив вето. При этом Президент Украины предоставил свои предложения к закону.