"Инком" внедрил инженерную инфраструктуру для "Нафтогаза"

Компания "Инком" внедрила инженерную инфраструктуру для НАК "Нафтогаз Украины", отвечающую современным требованиям к организации Дата центров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Инком».

Основной задачей интегратора было проведение комплекса работ, направленных на обеспечение эффективной и безотказной работы информационной системы НАК "Нафтогаз Украины" с заданными уровнями доступности, надежности, безопасности и управляемости.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса, одна из крупнейших компаний Украины. В нее входят 11 основных юридически обособленных дочерних компаний и обществ с разными формами собственности, Компания владеет корпоративными правами открытых акционерных обществ по газоснабжению, газификации, тепло- и энергогенерирующих предприятий и ряда других акционерных обществ.

Компания "Инком" решает задачи бизнеса с помощью информационных технологий. "Инком" имеет 30 филиалов в крупнейших городах на всей территории страны.