«БНК-Украина» и «Белоруснефть-Украина» планируют слияние до 2012 года

ООО «БНК-Украина» и ООО «Белоруснефть-Украина» планируют слияние до 2012 года.

Об этом сказал заместитель генерального директора компании «Белоруснефть» Сергей КОМОРНИКОВ в ходе конференции «Нефтепереработка, нефтетранспорт, нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии», проходящей 16-17 июня в Одессе, сообщили УНИАН в компании UPECO, которая выступила организатором конференции.

По словам С.КОМОРНИКОВА, процесс объединения компаний является длительным из-за законодательных особенностей Украины, в частности, необходимости получить от Антимонопольного комитета Украины разрешение на слияние.

Напомним, в марте 2010 года ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК) открыло дочернее предприятие в Украине «БНК-Украина», а летом 2010 года Государственное производственное объединение «Белоруснефть» открыло в Украине ООО «Белоруснефть-Украина».

Справка УНИАН. Государственное производственное объединение «Белоруснефть» является ведущим нефтяным предприятием в Беларуси. Основными направлениями его деятельности являются добыча нефти и газа, нефтяной сервис, переработка углеводородного сырья, производственная наука, машиностроение, реализация продуктов переработки нефти и газа внутри страны и за ее пределами.

В состав ПО «Белоруснефть» входят газоперерабатывающий завод, отраслевой научно-исследовательский институт, весь спектр высокотехнологичных сервисных подразделений. «Белоруснефть» располагает крупнейшим в республике резервуарным и специальным транспортным парками, в его активе более 60% всего автозаправочного комплекса Беларуси.

ЗАО «Белорусская нефтяная компания» зарегистрировано в Беларуси 17 мая 2007 года. Акционерами компании являются гособъединение «Белоруснефть», ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырский НПЗ», Белорусский нефтяной торговый дом.

Компания создана в соответствии с поручением главы государства для оптимизации работы по закупкам нефти и экспорту нефтепродуктов. Основными видами деятельности БНК определены оптовая закупка нефти, ее переработка на НПЗ Беларуси и реализация нефтепродуктов на экспорт.