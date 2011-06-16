«Укртранснафта» планирует построить на МНТ «Пивденный» новый выносной причал

ПАО «Укртранснафта», с целью расширения пропускной способности на морском нефтяном терминале (МНТ) «Пивденный» по перевалке нефти, планирует построить новый выносной причал для приема танкеров дедвейтом до 150 тыс. тонн в открытом море.

Об этом сказал заместитель начальника управления ПАО «Укртранснафта» Денис ГУЦУЛЯК в ходе конференции «Нефтепереработка, нефтетранспорт, нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии», проходящей 16-17 июня в Одессе, сообщили УНИАН в компании UPECO, которая выступила организатором конференции.

Д.ГУЦУЛЯК огласил планы компании по модернизации мощностей на среднесрочную перспективу: расширение резервуарного парка терминала «Пивденный» путем строительства двух резервуаров вертикальных стальных с плавающим покрытием емкостью по 75 тыс. куб. м каждый и расширение резервуарного парка ЛПДС «Броды», которое предусматривает строительство 4-х резервуаров емкостью по 75 тыс. куб. м.

Также он отметил, что до конца июня «Укртранснафта» планирует принять еще 160 тыс. тонн азербайджанской нефти Azeri Light на МНТ «Пивденный» для Мозырского НПЗ. С начала года в данном направлении транспортировано 590 тыс. тонн легкой нефти.

Напомним, на сегодня МНТ «Пивденный» способен принимать танкера дедвейтом до 100 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года ОАО «Укртранснафта» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» подписали договор на гарантированный транзит 4 млн. тонн нефти ежегодно по нефтетранспортной системе Украины с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» к Мозырскому НПЗ.