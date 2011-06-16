Глава «ЛУКОЙЛ»: мировой рынок нефти стабилизировался на уровне 100-120 долл. за баррель

Санкт-Петербург. Глава «ЛУКОЙЛ» Вагит АЛЕКПЕРОВ считает, что мировой рынок нефти стабилизировался на уровне 100-120 долл. за баррель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24» в ходе Питерского международного экономического форума.

«Мы считаем, что мировой рынок нефти сейчас стабилизирован на том ценовом параметре, который и предсказывался – между 100 и 120 долл. за баррель. То есть, спрос и предложение сбалансированы», -– отметил он.

Что касается перспективы, складывающейся на нефтяном рынке, В.АЛЕКПЕРОВ отметил, что страны ОПЕК, скорее всего, будут рассматривать вопрос об увеличении производства. «Все ждут большой нефти Ирака, которая начнет уже с 2012-2013 года поступать на рынок», - отметил он.

«Мы достаточно оптимистично смотрим в будущее, потому что та динамика выхода из кризиса экономики США, Западной Европы, Китая и Юго-Восточной Азии демонстрирует достаточно позитивные показатели. Это даст возможность нашему рынку и нашей отрасли динамично развиваться», – отметил он.

В тоже время, по его мнению, есть и факторы, которые сдерживают темпы развития отрасли – это выход на новые регионы добычи, огромные капиталовложения, которые требуются для освоения месторождений. В связи с этим себестоимость барреля нефти увеличивается. «ЛУКОЙЛ» работает над этим вопросом, отметил В.АЛЕКПЕРОВ.

«Есть два пути: это оптимизировать свои затраты, сокращать издержки. Компания показывает здесь очень хорошие результаты. Нашей команде за три года удалось реализовать уникальную программу реструктуризации», – сообщил он.

«Сегодняшняя цена на нефть, мы считаем, объективна и комфортна не только для наших потребителей, но и для производителей нефти, которые сегодня имеют возможность инвестировать в перспективные проекты, особенно геологоразведочные», – заключил президент «ЛУКОЙЛа».

Справка УНИАН. Компании «ЛУКОЙЛ» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.