«Газпром»: сводное ТЭО «Южного потока» должно быть готово в третьем квартале

Санкт-Петербург. Подготовка сводного технико-экономического обоснования (ТЭО) газопровода «Южный поток» находится в завершающей стадии и должна быть полностью закончена в III квартале 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА и заместителя председателя правительства Республики Македонии Зорана СТАВРЕВСКОГО в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Участники переговоров обсудили текущие вопросы взаимодействия в энергетической сфере. Македонская сторона была проинформирована о том, что подготовка сводного ТЭО газопровода «Южный поток» находится в завершающей стадии и должна быть полностью закончена в III квартале с.г.», - говорится в сообщении.

Сообщается, что, учитывая заинтересованность Македонии в подключении к этому проекту, А.МЕДВЕДЕВ и З.СТАВРЕВСКИЙ договорились активизировать сотрудничество с целью выполнения технико-экономического анализа поставок российского газа в Македонию в рамках проекта «Южный поток».

Как сообщал УНИАН, в мае этого года в Москве исполнительный директор проекта Марсел КРАМЕР заявил журналистам, что ТЭО по проекту «Южный поток» будет готово в сентябре текущего года.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.