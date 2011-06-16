На 3-м и 4-м блоках ХАЭС системы охлаждения смогут работать без электроэнергии 24 часа

На 3-м и 4-м блоках Хмельницкой атомной электростанции системы охлаждения смогут работать 24 часа без наличия электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главного конструктора ГКБ «Гидропресс» Михаил НИКИТЕНКО на пресс-конференции, посвященной результатам расширенного заседания Научно-технического совета ГП НАЭК «Энергоатом».

«24 часа станция может охлаждаться без наличия электроэнергии», - сказал эксперт.

По его словам, при разработке ТЭО проекта блоков ХАЭС внимание акцентировано не только на активных, но и пассивных системах безопасности. Таким образом, снижается риск ошибок персонала.

Также эксперт сообщил, что после событий на японской АЭС «Фукусима-1» были требования увеличить время работы системы охлаждения без электроэнергии до 72 часов. По его словам, на сегодняшний день изыскиваются способы увеличить время работы системы в режиме отсутствия электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» оценивает стоимость строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС (Нетешин, Хмельницкая обл.) в 33 млрд. грн.

Такая предварительная оценка дана в проекте технико-экономического обоснования строительства блоков, разработанном ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" по заказу атомного оператора.

Комплексную государственную экспертизу ТЭО планируется завершить до конца этого года.