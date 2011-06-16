Кабмин через полтора-два месяца утвердит условия приватизации энергокомпаний - Рябченко

Кабинет министров Украины через полтора-два месяца утвердит конкурсные условия приватизации госпакетов акций ряда предприятий энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что на ближайшем заседании правительства планируется утвердить план-график приватизации акций энергетических компаний, которые планируется выставить на продажу в этом году. По его словам, в данный перечень войдут все энергетические компании, о приватизации которых было объявлено ранее.

Напомним, 11 мая т.г. Кабинет министров передал Фонду госимущества госпакеты акций двух энергогенерирующих и девяти энергопоставляющих предприятий, которые планируется продать в 2011 году. Среди них 25% акций «Днепроэнерго» и 45,1% акций «Западэнерго», а также по 50% акций «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% акций «Черкассыоблэнерго», по 45% акций «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% акций «Донецкоблэнерго», 25,99% акций «Тернопольоблэнерго» и 25% акций «Киевэнерго».