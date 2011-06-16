АМКУ приостановил тендер по строительству газопровода в Херсонской области

Антимонопольный комитет Украины приостановил тендер по строительству газопровода к райцентру пгт. Нововоронцовка в Херсонской области из-за жалобы одного из участников.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение постоянно действующей комиссии АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушениях законодательства в сфере госзакупок комиссии размещено на официальном Интернет-сайте комитета.

В частности, комиссия приняла к рассмотрению жалобу частного предприятия «Финансово-промышленная компания «НефтеГазСервис» о нарушениях во время закупки подводного газопровода к пгт. Нововоронцовка, о проведении которой было объявлено в информационном бюллетене «Вестник государственных закупок» от 16 мая текущего года.

В своей жалобе ЧП заявило о нарушениях в процедуре проведения тендера со стороны его организатора – управления капитального строительства Херсонской облгосадминистрации.

ФПК «НефтеГазСервис» просит АМКУ отменить указанный тендер. Причины жалобы в сообщении не указываются.

По мнению комиссии АМКУ указанных в жалобе данных и приложенных материалов недостаточно для вынесения окончательного решения о наличии или отсутствии нарушения, поэтому закупку приостановили до 25 июля, когда АМКУ, получив дополнительную информацию рассмотрит вопрос по сути.

Напомним, что в июле 2007 года между компанией «НефтеГазСервис» и Херсонской ОГА был подписан Меморандум относительно развития газотранспортных сетей в области, работая по которому группа компаний в течение последних 3-х лет инвестировала в реализацию проектов по газификации сел около 25 млн. грн. При этом, построенные НГС-групп газопроводы позволили подвести газ более чем до 3,5 тыс. дворов в пгт. Верхний Рогачик, с. Подо-Калиновка и с. Старая Маячка. Изначально, меморандум предполагал инвестиции в 2007-2009 году до 160 млн. грн.

В октябре 2010 года между ФПК «НефтеГазСервис» и Херсонской ОГА был подписан новый Меморандум о развитии газотранспортных сетей Херсонской области между Херсонской облгосадминистрацией и группой компаний «НефтеГазСервис». В частности, проект предусматривает построение и введение в течение 5 лет в эксплуатацию 674,3 км подводных газопроводов высокого давления и 104 газораспределительных пунктов. Компанией уже проведены предпроектные работы и выполнены гидравлические схемы газоснабжения населенных пунктов Нижнесерогозского, Ивановского, Новотроицкого и Горностаевского районов Херсонской области.

Реализация указанного Проекта должна была позволить в течение 5 лет привлечь в развитие инфраструктуры Херсонской области частные, инвестиционные, кредитные и бюджетные средства в размере свыше 500 млн. грн., что должно обеспечить снабжение природным газом свыше 100 населенных пунктов и около 35 тыс. дворов, в которых проживают около 100 тыс. человек.

Однако позже между ФПК и ОГА возникли разногласия и на данный момент компания судится с облгосадминистрацией за передачу подрядов на газификацию населенных пунктов области другим подрядчикам.

Группа компаний «НафтоГазСервис» имеет опыт строительства газопроводов для свыше 150 населенных пунктов в 14 областях Украины.