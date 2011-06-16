ВР одобрила предварительный отчет ВСК по газовым соглашениям 2009 года

Верховная Рада Украины приняла постановление «О предварительном отчете временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 263 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, члены ВСК в проекте упомянутого постановления предлагали ВР призвать всех должностных лиц государства действовать исключительно в соответствии с Конституцией и Законами Украины. Они считают, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО 17-19 января 2009 года во время ведения переговоров и подписания директив на заключение газовых контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» нарушила Конституцию Украины и закрепленные законом «О Кабинете Министров Украины» базовые демократические принципы работы украинского правительства, такие как верховенство права, законность, коллегиальность, открытость и прозрачность (ст.3 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины»).

По мнению членов ВСК, директивы делегации НАК «Нафтогаз Украины» на переговоры с ОАО «Газпром» относительно заключения Контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах и Контракта об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы, подписанные Ю.ТИМОШЕНКО 19 января 2009 года, стали не предусмотренным Конституцией Украины и законами Украины способом личного вмешательства премьер-министра в ход переговоров по газовым вопросам, что является превышением власти и служебных полномочий главы украинского правительства, которое привело к тяжелым последствиям. “Единолично выданные и лично подписанные 19 января 2009 года премьер-министром Украины ТИМОШЕНКО Ю.В. «Директивы делегации НАК «Нафтогаз Украины» на переговоры с ОАО «Газпром» относительно заключения Контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах и Контракта об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы», скрепленные гербовой печатью Кабинета Министров Украины, коренным образом нарушили принципы и положения подписанного раньше, 2 октября 2008 года, Меморандума между правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере”, – говорилось в проекте постановления ВР.

С целью недопущения нарушения Конституции Украины и демократических принципов работы органов государственной власти и высших должностных лиц государства, ВСК предлагала Верховной Раде обратиться к Президенту, Кабинету Министров, Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины с рекомендацией усилить контроль над законностью действий должностных лиц государства и должностных лиц органов государственной власти.