Ситуация в Греции продолжает снижать цены на нефть

На мировых торгах в пятницу, 17 июня, цены на нефть снижаются на фоне опасений по поводу дефольа Греции.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,59 доллара, или на 0,62%, составив 94,36 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,52 доллара, или на 0,46%, до 113,5 доллара за баррель.

Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер в интервью газете Tagesspiegel заявил, что Греция столкнулась "с чрезмерными трудностями". Премьер страны Йоргос Папандреу пока не получил одобрения парламента по более жестким мерам сокращения государственных расходов. Профсоюзы страны ранее провели 24-часовую забастовку против бюджетной экономии. На этом фоне усиливаются опасения инвесторов относительно перспектив успешного преодоления долгового кризиса.

На котировки нефти в пятницу влияют также ожидания того, что ОПЕК может сократить объем поставок нефти к концу июня впервые за семь недель, передает Bloomberg.