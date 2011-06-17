Запорожская АЭС намерена в 2012 г. получить разрешение на загрузку топлива Westinghouse

Запорожская АЭС намерена в 2012 году получить разрешение на первую загрузку топлива ТВС-W компании Westinghouse Electric Sweden AB на энергоблок №5.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что на Запорожской АЭС прошло рабочее совещание по вопросам реализации контракта между НАЭК «Энергоатом» и компанией Westinghouse. Основной темой обсуждений стало расширение опытной эксплуатации топливных сборок ТВС-W на энергоблок № 5 Запорожской АЭС.

В работе совещания приняли участие руководители и специалисты станции, представители дирекции НАЭК «Энергоатом», ЗАО «СНПО Импульс», Харьковского центра проектирования активных зон, НТК ЯТЦ ННЦ ХФТИ, ЮУАЭС, а также представители компании Westinghоuse Electric.

На совещании презентацию компании Westinghоuse Electric провел руководитель проекта по работе с заказчиками в Европе Эрик НОРДЕСЬЙО. Он рассказал о технических характеристиках топлива Westinghоuse. Теперь компания будет работать на двух площадках АЭС Украины: две топливные загрузки пойдут на Южно-Украинскую АЭС, одна – на Запорожскую.

По условиям контракта между НАЭК «Энергоатом» и Westinghоuse, в течение 2011-2015 годов на украинский рынок будет поставлено 15 перегрузок ТВС-W.

Основная цель сотрудничества с компанией Westinghоuse – диверсификация поставщиков ядерного топлива. Это необходимо для того, чтобы путем здоровой конкуренции избежать монопольного роста цен, выиграв при этом в качестве.

Сейчас специалисты Запорожской АЭС предпринимают необходимые усилия для того, чтобы в 2012 году получить разрешение на первую загрузку ТВС-W на блоке №5. Для этого необходимо получить обоснования и разрешения на использование топлива. Предстоит также провести адаптацию имеющегося на станции оборудования к приемке и обращению с топливом компании Westinghоuse.

Напомним, топливо компании Westinghоuse уже используется на блоке №3 ЮУАЭС, проект которого идентичен блоку №5 ЗАЭС, и вскоре будет использоваться на энергоблоке №2 ЮУАЭС.

Компания Westinghоuse поставляет свое топливо в Швецию, Южную Африку, Францию, Испанию, Германию и другие страны. Однако Украина – первая страна, куда осуществляются поставки этого топлива для реакторов ВВЭР.