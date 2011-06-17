В Хмельницкой области забраковано горючего на сумму свыше 600 тыс. грн.

ГП “Хмельницкстандартметрология” в I квартале забраковало на 50 АЗС области горючего на сумму свыше 600 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель генерального директора этого ведомства Евгений ШЕВЧЕНКО.

“Несмотря на это, состояние с качеством нефтепродуктов в области не критичное. Так, большинство предприятий закупают сертифицированную продукцию в Беларуси, России и на нефтеперерабатывающих заводах, которые дают на рынок стандартизированную продукцию”, - сказал он.

Е.ШЕВЧЕНКО отметил, что в Хмельницкой области качество топлива можно проверить только в одной лаборатории при научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре при областном управлении МВД Украины.

Всего, по его словам, “Хмельницкстандартметрология” провела 72 проверки качества топлива на АЗС.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области насчитывается более 100 бензиново-дизельных АЗС.