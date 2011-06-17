Минэнерго рассчитывает, что уже осенью Украина приступит к модернизации ГТС

Министерство энергетики и угольной промышленности рассчитывает, что уже осенью Украина приступит к реализации проектов модернизации газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра Сергей ЧЕХ на заседании Верховной Рады во время часа вопросов к правительству.

Он отметил, что важным приоритетом остается реализация Совместной декларации о модернизации газотранспортной системы, которая была подписана 23 марта 2009 года в Брюсселе между правительством Украины, Еврокомиссией, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Всемирным банком.

«Идет работа по разработке технико-экономического обоснования проекта модернизации, и мы рассчитываем, что уже этой осенью при поддержке международных финансовых организаций приступим к реализации конкретных проектов», - сказал С.ЧЕХ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ на встрече с членом Еврокомиссии по вопросам развития Андрисом ПИБАЛГСОМ заявил, что первый этап модернизации украинской газотранспортной системы начнется уже летом.

Минэнерго намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.