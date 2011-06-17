Минэнерго разработало концепцию внедрения биржевой формы продажи угля

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало концепцию внедрения биржевой формы продажи угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра Сергей ЧЕХ сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

Он подчеркнул, что «внедрение биржевой торговли угольной продукцией позволит в среднесрочной перспективе получить рыночный механизм формирования цены на угольную продукцию, упростить и сократить время процедуры закупки и продажи угольной продукции для государственных предприятий».

По словам С.ЧЕХА, с учетом прогнозируемого дефицита угольной продукции на мировых рынках «это позволит повысить в конкурентной среде цены на угольную продукцию в среднем на 15-20%, что снизит уровень убыточности угольной отрасли и соответственно уменьшит объем средств, которые выделяются из Государственного бюджета для поддержки угольной отрасли.

С.ЧЕХ надеется, что биржевая торговля даст возможность повысить инвестиционную привлекательность угольных предприятий. «По предварительным оценкам, рост объемов инвестиций может быть увеличен на 10-15%», - добавил он.

Заместитель министра подчеркнул, что сегодня ведется работа по утверждению проекта распоряжения Кабинета министров Украины об одобрении концепции внедрения биржевой формы продажи угля.