Акционеры Cadogan Petroleum утвердили сделку по продаже компании Eni части своих активов

Акционеры нефтегазовой компании Cadogan Petroleum Plc (Великобритания) утвердили сделку по продаже компании Eni S.p.A. (Италия) до 60% в Покровском и Загорянском нефтегазовых месторождениях (Полтавская обл.).

Об этом сказано в сообщении компании Cadogan, обнародованном на сайте биржи London Stock Exchange.

Планируется, что сделка будет осуществлена путем концентрации компанией Eni International B.V. (Нидерланды) через компанию Eni Ukraine Holdings B.V. (входят в структуру Eni) до 60% уставного капитала компаний Zagoryanska Petroleum B.V. (Нидерланды) и Pokrovskoe Petroleum B.V. (Нидерланды).

Завершение сделки запланировано на начало июля 2011 года.

Итальянская компания будет управлять новыми активами вместе с нынешним собственником, компанией Cadogan Petroleum, посредством созданного сторонами совместного предприятия.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Eni International B.V. (Нидерланды) на приобретение через компанию Eni Ukraine Holdings B.V., связанной с ней отношениями контроля, долей в уставных капиталах компаний Zagoryanska Petroleum B.V. и Pokrovskoe Petroleum B.V.

Итальянская компания Eni S.p.A договорилась с британской нефтегазовой компанией Cadogan Petroleum plc, располагающей активами в Украине, о покупке долей в Покровской и Загорянской лицензионных площадях в Полтавской области.

Eni первоначально купит долю 30% в Покровской лицензии с опционом на приобретение еще 30% в будущем. Кроме того, Eni купит 60% в Загорянской лицензии.

Согласно достигнутой договоренности, Eni заплатит Cadogan 38 млн. долл. и полностью профинансирует программу бурения и исследования месторождений стоимостью 30 млн. долл. При получении успешных результатов Eni заплатит Cadogan еще до 90 млн.

Напомним, в конце марта Министерство экологии и природных ресурсов Украины и Eni подписали меморандум о взаимопонимании.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн. баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведёт разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).

Компания владеет сетью АЗС (в основном функционирующих под брендом Agip), энергетической компанией Enipower; имеет нефтеперерабатывающие мощности. Совладелец газопровода Greenstream, по которому осуществляются поставки ливийского природного газа в Европу (главным образом в Италию).

Сadogan Petroleum основана в октябре 2004 года частными инвесторами для реализации проектов в нефтегазовом секторе стран СНГ. В декабре 2005 года она приобрела компании, владевшие лицензиями на разработку Пирковского и Покровского газовых месторождений в Восточной Украине, затем купила компании, владеющие лицензиями на добычу углеводородов и в Западной Украине.