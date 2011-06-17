УГМК поставит 485 тонн металлопроката для «Захидэнерго»

УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) заключила контракт с ПАО «Захидэнерго», одним из ведущих украинских производителей электроэнергии и тепла, на поставку 485 тонн листового и фасонного металлопроката.

Об этом сообщается в пресс-релизе УГМК, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, подписание контракта 31 мая этого года стало результатом выигранного тендера на поставку металла для ПАО «Захидэнерго», состоявшегося 10 марта 2011 года.

Металл, который будет поставляться УГМК, предназначен для проведения ремонтных работ на Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская обл.), которая входит в состав «Бурштынского энергоострова» и работает в европейской системе UСТЕ, обеспечивая энергоснабжение трех областей Западной Украины, а также экспорт электроэнергии в Венгрию, Словакию и Румынию.

Поставки будут осуществляться Львовским супермаркетом металла УГМК на протяжении июня-июля текущего года.

Справка УНИАН. Украинская горно-металлургическая компания (УГМК) создана в марте 1998 года с целью обеспечения широкого круга потребителей необходимым ассортиментом металлопроката. УГМК – официальный представитель: ОАО «Алчевский металлургический комбинат»; ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского»; ОАО «Днепропетровский трубный завод».