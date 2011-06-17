"Газовое" дело Тимошенко передано в суд

Генеральная прокуратура сегодня утром передала в Печерский районный суд Киева уголовное дело в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом следователь Александр НЕЧВОГЛОД сообщил защитнику Ю.ТИМОШЕНКО Сергею ВЛАСЕНКО.

«Передача дела в суд состоялась с очередным грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и вопреки здравому смыслу», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

Как отмечается в сообщении, 16 июня было последним днем ознакомления с материалами дела. «В соответствии с требованиями статей 218 и 221 Ю.ТИМОШЕНКО и ее защита имели право направить в прокуратуру соответствующие ходатайства. Вчера, в 17.15, С.ВЛАСЕНКО позвонил по телефону следователю и сообщил, что готов передать ему около 50 ходатайств о проведении дополнительных следственных действий, допросов, очных ставок и экспертиз. Поскольку НЕЧВОГЛОД сообщил, что его «нет и не будет» на рабочем месте, ТИМОШЕНКО вынуждена была направить ходатайство по почте», - подчеркнули в «Батькивщине».

«В соответствии с законом, - объясняет С.ВЛАСЕНКО, - перед составлением обвинительного заключения следователь обязан рассмотреть все эти ходатайства, и только после этого принимать решение, вернуться ли к стадии досудебного следствия или составлять заключение».

«Кроме того, в любом случае начинать писать заключение следователь имеет право только после того, как истек срок на ознакомление с делом, в данном случае – с 17 июня. Это значит, чтобы успеть на 09.00 утра в суд, господин НЕЧВОГЛОД заключение писал ночью, что также является незаконным. На фоне таких нарушений, я не удивлюсь, если к материалам дела уже приобщено и решение суда по данному делу», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

В «Батькивщине» также обратили внимание на то, что 20 июня в Апелляционном суде Киева должен рассматриваться вопрос о незаконности ограничения Ю.ТИМОШЕНКО в сроках на ознакомление с материалами дела.

«Такое публичное откровенное пренебрежение законом по этому делу в очередной раз свидетельствует о том, что материалы дела фальсифицированы и не содержат никаких доказательств вины ТИМОШЕНКО», - отметили в партии.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

16 июня С.ВЛАСЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО не успела ознакомиться со всеми материалами уголовного дела о газовых соглашениях.

«Невозможно было нормально ознакомиться с материалами», - сказал он.

По словам С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО успела ознакомиться лишь с 4 из 14 томов дела, а он как ее защитник - с 6.

Как сказал С.ВЛАСЕНКО, защитники Ю.ТИМОШЕНКО предупреждали Генеральную прокуратуру о невозможности изучить весь объем материалов. «Но никто на это не обращал внимания, и было сделано, по сути, все, чтобы лишить ТИМОШЕНКО нормальной защиты в суде», - сказал он.