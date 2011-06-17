ВР определила стимулы для производства электроэнергии из альтернативных источников

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в статью 17-1 Закона Украины "Об электроэнергетике" относительно условий стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 288 народных депутатов из 368 зарегистрированных в сессионном зале.

Документом устанавливается, что порядок стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии применяется при условии, что, начиная с 1 января 2012 года, удельный вес сырья, материалов, основных средств, работ и услуг украинского происхождения в стоимости строительства соответствующего объекта электроэнергетики, производящего электроэнергию с использованием альтернативных источников энергии, составляет не менее 15%, с 1 января 2013 года – 30%, а с 1 января 2014 года – 50%.

Кроме этого, закон содержит норму, по которой дополнительным условием применения указанного порядка стимулирования производства электроэнергии с использованием энергии солнечного излучения является использование, начиная с 1 января 2013 года, на объектах электроэнергетики солнечных модулей, в стоимости производства которых удельный вес материалов и сырья украинского происхождения составляет не менее 30%, а начиная с 2014 года – 50%.