«Эрнст энд Янг» проведет аудит «Укрзализныци» за 2010 год

ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" выиграло тендер «Укрзализныци» на консультационные услуги по трансформации сводной финансовой отчетности ведомства в соответствие с Международными стандартами финансовой отчетности и услуги по аудиту сводной финансовой отчетности железнодорожной администрации за 2010 г.

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению, контракт с «Эрнст энд Янг» подписан 8 июня, его стоимость - 6,42 млн. грн. (без НДС).

Справка УНИАН. Органом управления железнодорожным транспортом общего пользования является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), которая была создана в декабре 1991 г. В сферу управления "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Сегодня Украина имеет развитую сеть железных дорог, эксплуатационная длина которых составляет более 22 тыс. км. Две трети украинских железнодорожных линий являются грузонапряженными, оборудованными современными средствами управления, диспетчерской централизацией и автоблокировкой.

Компания Ernst & Young является одной из четырех ведущих международных компаний по предоставлению профессиональных услуг. В Украине компания Ernst & Young ведет деятельность с 1991 года.