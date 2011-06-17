«Южный поток» на 2/3 будет заполняться газом, который идет через Украину – директор проекта

Базовый план реализации проекта строительства газопровода "Южный поток" через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы предполагает заполнение почти на две трети за счет объема газа, который в настоящее время транспортируется через Украину.

Как сообщает РИА «Новости», об этом сообщил главный исполнительный директор проекта "Южный поток" Марсел КРАМЕР в интервью телеканалу RT.

"Согласно нашему базовому плану, поставки через "Южный поток" будут примерно на две трети состоять из газа, который сегодня идет через Украину", - сказал он.

По словам М.КРАМЕРА, точные объемы поставок в конечном итоге будет определять рынок. "Сейчас ведется работа по заключению контрактов купли-продажи", - сказал он.

"В конечном счете, все решит рынок. На данном этапе необходимо подписать контракты. Так что какая-то часть газа в "Южном потоке" будет поставляться по новым контрактам, а какая-то часть будет переброшена из трубопроводов, идущих по территории Украины", - пояснил главный исполнительный директор проекта.

Он напомнил, что все участники проекта приняли в свое время совместное решение о том, что было бы неразумно в будущем полагаться исключительно на транзит через территорию Украины в том объеме, в котором он осуществлялся до сих пор.

"Фактически, это означает, что часть поставок будет по-прежнему идти через Украину, но теперь у нас будет еще и "Южный поток" как современная, эффективная газотранспортная система, и это позволит повысить надежность газовых поставок в Европу", - отметил М.КРАМЕР.

Напомним. что газопровод "Южный поток" будет состоять из четырех ниток мощностью по 15,57 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка должна быть введена в эксплуатацию 30 декабря 2015 года. Предусмотрен ввод по одной нитке в год, с выходом газопровода на полную мощность (63 миллиарда кубометров) в 2018 году. Стоимость строительства морского участка газопровода ориентировочно составит около 15,5 миллиарда евро.

Кроме того, с июня текущего года начнется заполнение газом «Северного потока». По заявлению главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА от 27 мая т.г., около 20 миллиардов кубометров газа, которые в настоящее время поставляются транзитом через Украину в направлении Чехии и Германии, будут поставляться по новому трубопроводу.

Вместе с этим, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 14 июня заявил, что несмотря на строительство «Южного» и «Северного» потоков, годовой транзит газа через Украинскую ГТС составит порядка 100 миллиардов кубометров. «В любом случае, думаю, что мы будем иметь примерно 100 миллиардов транзита. По-любому", - отметил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м.