Миллер: до конца года цены на газ вырастут до 500 долл.

Санкт-Петербург. Глава «Газрома» Алексей МИЛЛЕР прогнозирует, что до конца года цены на газ вырастут до 500 долл. за тыс. куб. м

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы на сегодняшний день видим растущий тренд на рынке и в этом году нас ждут новые рекорды по ценам на газ. Мы ожидаем, что к концу года цена достигнет уровня 500 долл. за тысячу кубометров», - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, по словам главы "Газпрома" А.МИЛЛЕРА, цена на российский газ для Украины по долгосрочным контрактам в четвертом квартале 2011 года может составить 500 долларов за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.