Лисичанский НПЗ в 2012 году может перейти на выпуск топлива Евро-5

ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская область) в 2012 году может перейти на выпуск нефтепродуктов класса Евро-5.

Об этом заявил директор по технологиям – главный инженер ЧАО «ЛИНИК» Дмитрий МАЛЬЦЕВ, выступая на Международной конференции «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» сегодня в Одессе, сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «ТНК-ВР Коммерс».

По его словам, это станет возможным в случае поддержки украинской нефтеперерабатывающей отрасли, в частности – защиты НПЗ от субсидированного импорта из стран Таможенного союза.

«Украинские НПЗ модернизируются, но не могут увеличить объемы переработки из-за массированного импорта из стран Таможенного союза, которые получают нефть для переработки без уплаты экспортной пошлины на нефть», - подчеркнул Д.МАЛЬЦЕВ.

Он отметил, что после отмены пошлин на импортные нефтепродукты в мае 2005 года доля иностранного топлива на украинском рынке выросла почти в 6,5 раз, что обусловило падение внутреннего производства и загрузку мощностей украинских заводов на уровне 20-30%.

«С ростом цен на нефть преимущество импортеров росло, что позволило вытеснить украинские НПЗ с рынка, несмотря на проводимые программы модернизации предприятий. Разница в пошлинах на нефть и нефтепродукты с 2005 года увеличилась в 17 раз. Поэтому доля импорта из стран Таможенного союза постоянно растет и в 2011 году достигнет 70%. Украинская нефтеперерабатывающая отрасль находится в глубоком системном кризисе и нуждается в поддержке государства», - заявил Д.МАЛЬЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Лисичанский НПЗ сократил переработку нефтяного сырья на 2,8%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млн. 813,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.